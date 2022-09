Piscine, riaprono le vasche della Intercomunale Santa Croce Fucecchio

Cuffia in testa e tuffo in acqua, nel comprensorio del cuoio si torna a nuotare nella Piscina Intercomunale Santa Croce Fucecchio. Dopo l'annuncio della riapertura a Empoli, Aquatempra che gestisce entrambi gli impianti, oggi pubblica i nuovi orari autunnali sulla pagina facebook per le vasche tra Santa Croce sull'Arno e Fucecchio.

"Nonostante l'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica le nostre piscine riaprono al pubblico", si legge sul social. "Il paziente lavoro svolto in queste ultime settimane da Aquatempra e dal Comune di Fucecchio e S. Croce sull’Arno ha permesso di recuperare le risorse necessarie per riaprire le nostre piscine e per affrontare la prossima stagione invernale con cauto ottimismo. Le difficoltà ovviamente non mancano - continua la società - ma riteniamo possibile offrire a tutti i nostri utenti un servizio continuativo e di buon livello". Una "notizia tanto attesa", ha commentato sempre su facebook il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, condividendo i nuovi orari.

Da lunedì 26 settembre dunque riprenderanno i corsi di nuovo, fitness, per il benessere e nuoto libero. Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 21 settembre a sabato 24 settembre negli orari dei corsi mentre, da lunedì 26, sarà possibile effettuare le iscrizioni durante tutto l'orario di apertura al pubblico dell'impianto.