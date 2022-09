Poveri e periferie, la parola di padre Barros al quartiere di Avane

Giovedì 22 settembre alle ore 21,15 ad Avane (Empoli, via Magolo n. 32) presso La Vela - Sala Margherita Hack si svolgerà una conferenza di Padre Marcelo Barros sul tema “All’ascolto dei Poveri e delle Periferie. Come Papa Francesco apre la storia al futuro”.

L’invito è rivolto dal Comitato di Quartiere di Avane e da Vincincontri, due realtà che, essendo entrambe interessate a svolgere un incontro con Marcelo Barros, hanno deciso di organizzarlo insieme.

Chi è Padre Marcelo Barros?

Barros, benedettino e teologo brasiliano di 76 anni, è stato ordinato sacerdote nel 1969 dall'arcivescovo dei poveri domHelder Camara, si è sempre impegnato per l’attuazione del Concilio attraverso studi biblici, la partecipazione alla Commissione Pastorale della Terra, l’attivazione delle Comunità Ecclesiali di Base ed ha pubblicato ben 56 libri, di cui 16 editi in Italia.

L’argomento affrontato, “All’ascolto dei Poveri e delle Periferie”, è oggi uno spartiacque per la Chiesa, per la società. Dove va l’umanità? A quali orientamenti è necessario far riferimento, dopo che così facilmente si ricorre alla guerra e si fabbricano armi o senza scrupoli si distrugge un pianeta e si determinano cambiamenti climatici solo per raggiungere profitti per pochi?

Papa Francesco ha indetto un Sinodo della Chiesa, dal 2021 al 2023, ma ci saranno risposte? La società italiana e quella internazionale sono incapaci di scegliere?

Dal Brasile e da tanti angoli della Terra ci può venire un messaggio che può aiutare ad aprire la storia ad un nuovo futuro.

Comitato di Quartiere di Avane - Vincincontri