Principio d'incendio in una scuola di Firenze, studenti evacuati

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti per la verifica di un incendio dopo mezzogiorno in via Reginaldo Giuliani a Firenze, presso la scuola Don Minzoni, appartenente all'istituto comprensivo Guicciardini Don Minzoni, per la verifica di un incendio. L’istituto ha provveduto, come da procedura, alla evacuazione degli studenti e di tutto il personale dall'edificio scolastico.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno verificato la presenza di un principio d’incendio all’interno di un vano tecnico, subito estinto, facendo riprendere la normale attività dell’istituto. Non si segnalano persone coinvolte.