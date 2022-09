Rotonda sulla statale a Montelupo, due chiusure notturne

In dirittura di arrivo i lavori per la realizzazione della rotonda di Montelupo Fiorentino posta all’intersezione fra la strada statale 67, via 1 Maggio e via della Costituzione.

Per consentire la fresatura del vecchio asfalto e la posa del nuovo è necessario chiudere il tratto di strada.

L’ufficio lavori pubblici è riuscito ad accordarsi con la ditta esecutrice di effettuare tale intervento in orario notturno al fine di arrecare meno disagi possibili alla viabilità.

Per questa ragione è istituito il divieto di transito dalle 22.00 di mercoledì 21 settembre alle 6.00 e dalle 22.00 del 22 settembre alle 6.00 del 23 settembre sulla Statale 67 (via Tosco Romagnola sud) in corrispondenza dell’intersezione stradale con via 1° Maggio/via della Costituzione, eccetto residenti in via della Costituzione.

Ricordiamo che l'opera è stata progettata dal Comune di Montelupo e finanziata per un importo di 400.000 euro dalla Regione Toscana, che ha anche affidato i lavori.

La sua realizzazione integra il sistema di rotonde sulla Statale 67 nell’abitato di Montelupo, con un incremento maggiore per quanto riguarda la sicurezza in una delle strade più transitate del territorio, con oltre 10.000 veicoli al

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa