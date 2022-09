Scontro auto-moto in via Bolognese, 49enne in codice rosso

Un’auto e una moto. Sono i due veicoli che questa mattina sono stati coinvolti in un incidente avvenuto a Firenze intorno alle 7 in via Bolognese all’altezza della scuola Salviati. Per cause ancora da accertare, la dinamica è al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto, i due veicoli si sono urtati: il conducente della motocicletta di 49 anni è stato portato in ospedale in codice rosso; nessuna conseguenza per l’uomo alla guida dell’auto. La viabilità è stata rallentata per circa due ore.