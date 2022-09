Stalli rosa per donne in gravidanza e neomamme, Empoli chiede i contributi

Realizzare degli stalli rosa per la sosta delle donne in gravidanza o di genitori di bambini di età non superiore a due anni è l’oggetto del bando del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) che ha istituito un fondo destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni che vogliono farlo.

Questo fondo nasce perché è stata modificata il 10 settembre 2021 con il DL. Infrastrutture una norma del Codice della Strada, dove è stato introdotto un articolo che dà di fatto la possibilità di istituire degli spazi per la sosta riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli di età non superiore ai due anni e vuole incentivare i Comuni all’applicazione della nuova norma, con l’attribuzione di contributi.

L'amministrazione comunale di Empoli ha deciso di partecipare al bando.

Per Empoli il contributo richiesto è di 18.000 euro per 36 stalli rosa. La loro posizione è stata valutata e stabilita durante alcune riunioni con la polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, individuando alcuni criteri oggettivi e di servizio pubblico.

L’amministrazione comunale tiene particolarmente alla realizzazione degli stalli rosa perché si è dimostrata sempre a fianco delle donne e della genitorialità nella gestione dei figli, incentivando da anni le politiche sull’infanzia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa