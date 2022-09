Uisp Empolese, al via i campionati di calcetto e calcio a 7

Tutto è pronto per l'inizio della nuova stagione di calcio amatoriale. Il fischio d'inizio del campionato di calcio a 11, com’è noto, è previsto per il prossimo weekend quando entreranno in scena le squadre coinvolte negli anticipi di venerdì 23 settembre. In virtù della situazione di difficoltà derivante da un numero ridotto di arbitri appartenenti alla Struttura di Attività Calcio UISP Empoli Valdelsa, unita alla costante crescita delle gare programmate in notturna, il gruppo di lavoro di Via XI Febbraio ha optato per la soppressione della terna arbitrale. Tutti gli anticipi e i posticipi saranno pertanto diretti da arbitro singolo. Nelle gare programmate in notturna non sarà quindi dovuta la quota gara di Euro 65,00. In attesa del turno inaugurale che debutterà tra pochi giorni, prendono forma anche i tornei di Calcio a 5 femminile e di Calcio a 7 maschile. La SdA Calcio UISP rende noto che sino al termine del 30 settembre 2022, le squadre avranno la possibilità di depositare domanda d'iscrizione presso la sede del Comitato di Via XI Febbraio n. 28/A a Empoli. La fase 1 dei campionati di Calcio a 5 e di Calcio a 7 avrà inizio il 24 ottobre 2022, articolandosi attraverso una prima fase a girone unico con gare di andata e ritorno. La squadra che vincerà la regular season potrà fregiarsi del titolo di Campione Provinciale acquisendo il diritto di partecipare alla fase 2 regionale.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa