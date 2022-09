Aou Senese, Gian Luigi Adani nuovo direttore Chirurgia Trapianti Rene

Il professor Gian Luigi Adani è il nuovo direttore della Chirurgia dei Trapianti di Rene dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, all’interno del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e dei Trapianti diretto dal professor Sabino Scolletta. Il professor Gian Luigi Adani, vincitore del concorso universitario, proviene dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e, in particolare, dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nato ad Alessandria, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino, per proseguire la sua specializzazione in chirurgia a Ferrara. Ventennale la sua attività trapiantologica, avviata nel 2002, e sviluppata con numerosi progetti e collaborazioni nazionali e internazionali, anche in ambito accademico, didattico e di ricerca.

«Arrivo a Siena con entusiasmo – aggiunge il professor Gian Luigi Adani -. L’Aou Senese, in ambito trapiantologico è un centro di assoluto riferimento in Toscana, vantando una tradizione pluriennale in cui desidero dare il mio contributo con impegno e spirito di collaborazione».

«La nostra azienda si arricchisce di una figura professionale di assoluto rilievo che ci consentirà di migliorare ulteriormente il percorso diagnostico-terapeutico relativo alla chirurgia del trapianto di rene, nonché di potenziare le collaborazioni interne e con altre aziende – commenta il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta -. Ringraziamo in particolare l’Aou Careggi per il supporto che ci ha dato in questi mesi per far proseguire l’attività trapiantologica, in collaborazione con i nostri professionisti».