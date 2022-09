Elezioni, Claudio Borghi (Lega) in visita a Fucecchio

Giornata della Lega per Fucecchio oggi, mercoledì 21 settembre, organizzata dal Segretario locale Marco Cordone e dai suoi collaboratori. Si comincia alle ore 8,30 fino alle ore 13,30 con il Gazebo dello "Sportello del Cittadino", allestito in piazza XX settembre all'ingresso del mercato settimanale, lato bar Giuliano.



L'onorevole Claudio Borghi, xapolista al Senato in Toscana nella quota proporzionale, incontrerà i cittadini presso il Caffé "I Due Mori", in piazza Montanelli 3 - 5, per fare il punto della situazione economica (interventi contro il caro bollette etc.) e per puntualizzare uno stato dell'arte, per quanto riguarda la tutela dell'Ordine Pubblico e la Sicurezza dei cittadini, considerando l'ipotesi di potenziare l'operazione strade sicure, tutti problemi molto sentiti a Fucecchio, soprattutto dopo gli incresciosi atti di violenza nelle zone delle Cerbaie.



Infine, dalle ore 15,30 fino alle ore 19,30 Gazebo in piazza Montanelli che culminerà alle ore 18 con il comizio di Marco Cordone sul tema della sicurezza e della certezza della pena.-