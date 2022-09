Elezioni, il seggio di Marti si sposta a Capanne: navetta gratuita

A seguito della variazione di sede del seggio elettorale di Marti spostato in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre dalle scuole elementari di Marti (al momento inagibile), alla scuola di Infanzia di Capanne, Via Palermo 1, l'Amministrazione Comunale ha predisposto un servizio bus navetta per le persone anziane o privi di mezzi a disposizione per andare a votare.

Domenica 25 settembre sarà a disposizione un bus navetta della ditta Autolinee Danti srl di San Miniato che partirà dal parcheggio di fronte alle scuole primarie di Marti per arrivare al parcheggio delle scuole dell'infanzia di Capanne (sede di seggio) con i seguenti orari:

partenza da Marti:

mattina 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

pomeriggio 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

il servizio si intende A/R

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa