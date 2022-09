Forum Sistema Salute, due giorni sul futuro della sanità a Firenze

Il Forum Sistema Salute è pronto a tornare a Firenze per la sua settima edizione. Due giorni di dibattiti, laboratori e approfondimenti attorno a un tema sempre più centrale per la nostra società: la sanità. Il Forum 2022 si svolgerà il 6 e 7 ottobre alla Stazione Leopolda di Firenze ed è promosso da Koncept, azienda specializzata nell'organizzazione di eventi in ambito della salute. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile registrarsi sul sito: www.forumsistemasalute.it.

Il Forum 2022 arriva in un momento particolare: sono trascorsi oltre due anni di pandemia, di lotte nel settore ospedaliero e dei medici nel territorio. E al tempo stesso l'Italia si prepara a realizzare i progetti del Pnrr. Interrogarsi sul futuro della sanità diventa allora di estrema importanza. Sono tre i traguardi che dovrà raggiungere il Servizio Sanitario, tre punti attorno cui ruoterà la prossima edizione del Forum: garanzia di sostenibilità nel medio periodo, una maggiore equità di accesso ai servizi per i cittadini, una rapida evoluzione sotto il profilo strutturale, tecnologico e organizzativo.

Numerose questioni saranno discusse alla Stazione Leopolda: dai nuovi modelli di assistenza, con particolare attenzione ai più fragili, al potenziamento della telemedicina, dalla riduzione dei gap tra territori all'incremento della digitalizzazione, introducendo nuove figure nelle aziende sanitarie (sia tecniche, come informatici, architetti, risk manager che organizzative) capaci di spingere verso l'innovazione. Poi il benessere psicofisico e l'apertura tra il management del servizio sanitario e il management delle imprese della filiera salute. "Dove va la sanità italiana?" diventa dunque la domanda attorno a cui ruota la 7° edizione.

Decine di ospiti, da tutta Italia, interverranno dal mondo della medicina, della politica, della scienza, del giornalismo. Saranno presenti membri di associazioni e dell'Università per una pluralità di voci capace di analizzare a fondo e con diverse prospettive le sfide presenti e future del settore. Si alterneranno momenti di analisi, tavole rotonde e talk show. Un programma ricco di appuntamenti, con aree dedicate alle patologie, alle idee del futuro e start up, alle professioni sanitarie. Nello spazio all'alimentazione, sport e salute saranno inoltre previsti specifici webinar, stand dimostrativi e attività per famiglie e bambini. Al centro del Forum 2022 ci saranno inoltre le donne protagoniste nella sanità e nella prevenzione. E verranno esplorati alcuni dei rami più tecnologici legati alla salute: Metaverso, web 3.0, banche smart.

"Per il momento storico in cui arriva – dice Angelo Tanese, coordinatore dell'Advisor Board, direttore Generale ASL Roma 1 - questa edizione è certamente una delle più importanti. La sanità ha bisogno di questi appuntamenti che diano vita a un reale confronto tra coloro che ogni giorno lavorano nel mondo della salute, le istituzioni e la cittadinanza. In questa fase di transizione occorre più che mai definire modelli, dare voce e ascolto agli attori che popolano il settore, creare nuove sinergie tra pubblico e privato, così come tra professionisti di discipline differenti. Un Forum che vuole essere riflessivo e di scoperta, perché la scienza e la medicina devono poter guardare avanti per continuare quel processo evolutivo di cui oggi l'Italia può andare fiera ma che dobbiamo continuare a sostenere".

Fonte: Ufficio stampa