Il Museo Athena di Capannori protagonista su Rai Tre

Il Museo Athena di Capannori, in via Carlo Piaggia, sarà protagonista di una puntata della trasmissione di Rai Tre realizzata con la collaborazione di Rai per il Sociale 'O Anche No' condotta da Paola Severini Melograni dedicata ai temi della disabilità e dell'inclusione. La troupe di Rai Tre ha realizzato le riprese nella giornata di oggi (mercoledì) filmando in particolare la realtà del progetto 'Museo senza barriere'.

A partire dal 2019 il museo Athena ha scoperto nuova vitalità con il progetto "Museo senza barriere" avviato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed alla collaborazione di Anffas con il Comune di Capannori.

Il progetto ha lo scopo di favorire, attraverso una vivace integrazione tra territorio, proposte espositivo-culturali e contenuti permanenti del museo, l’autonomia lavorativa a persone con disabilità cognitivo-comportamentale cui viene affidata, con accompagnamento e supervisione di operatori, la gestione del museo.

Dalla cura degli ambienti esterni ed interni alla ricezione ed accompagnamento dei

visitatori, dalla gestione degli adempimenti logistici alla realizzazione di gadget ed eventi

espositivi.

La puntata di 'O Anche no' che parlerà del progetto 'Museo senza barriere' andrà in onda nei prossimi giorni.

Fonte: Ufficio Stampa