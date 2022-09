Il Lotto premia la Toscana con quasi 150mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Pescia, in provincia di Pistoia, con un colpo da 124.500 euro - la vincita più alta dell'ultimo concorso - e con un'altra vincita da 24.900 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768,7 milioni dall'inizio dell'anno.