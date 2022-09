Lineapelle 100, interviste al debutto a Milano

Ritorna Lineapelle edizione numero 100 a Fiera Milano Rho e ritorna lo speciale video di gonews.it in collaborazione con Easy News Press Agency direttamente dai padiglioni dove la conceria incontra l'innovazione. Tra le sorprese, lo stand 100% con materiali recuperati dai rifiuti della conceria Settebello, oltre a novità dal comprensorio del cuoio, di Arzignano e di Solofra . Quello di oggi è il primo appuntamento in video dedicato alla giornata di debutto di ieri. Seguiteci nei prossimi giorni per le altre parti degli speciali.