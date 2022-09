Mens Sana Karate in festa per l'oro di Federico Regoli

La Polisportiva Mens Sana sezione Karate, conquista Torino con Federico Regoli. L’atleta biancoverde nei giorni scorsi è salito sul primo gradino del podio nella competizione ‘Open Turin Cup International’ giunta quest’anno alla sua decima edizione. Regoli ha portato a casa il grande successo dopo un match combattuto con capacità e determinazione, tenendo il vantaggio sull’avversario fin dai primi minuti dell’incontro. Al torneo, la Polisportiva senese è stata rappresentata anche da Dario Papini e Alessio Mallardi che si sono destreggiati con capacità tra i quasi 900 partecipanti provenienti da cinque nazioni. Un grande risultato per tutta la Polisportiva Mens Sana che ha portato in alto i suoi colori nel contest di Karate più conosciuto in Italia.

Fonte: Ufficio stampa