Smettere di fumare, corso di gruppo alla Lilt Firenze

Lilt di Firenze organizza dal 14 ottobre un gruppo per smettere di fumare: un vero e proprio percorso che invita le persone a interrompere questa dipendenza così dannosa per la salute.

Il gruppo è guidato dalla psicologa-psicoterapeuta Claudia Bricci e si svolge nella sede della Lilt in viale Giannotti: in totale sono otto incontri, due volte la settimana, ovvero il martedì e il venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 21.

"Vogliamo riprendere questa attività dopo lo stop per il Covid - spiega Bricci -. Durante la pandemia chi fumava ha iniziato a farlo con più frequenza anche se va detto che una parte di persone hanno approfittato della chiusura generale per cercare di smettere. Il gruppo è organizzato con il cosiddetto metodo Lilt: prima si lavora sulla consapevolezza di sé come fumatori, poi vengono ridotte le sigarette giornaliere e si propone una astinenza di 48 ore, a circa metà percorso. Una volta fatto questo passo, si lavora sulla raggiunta astinenza per arrivare a smettere definitivamente".

Partecipare è semplice: basta chiamare la sede della Lilt allo 055 576939, prendere un appuntamento e fare un colloquio preliminare. Dopo si potrà partecipare alle sedute, previo pagamento di una quota come donazione alla Lilt.

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa