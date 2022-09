Visita della Lega a Casa Matilda e al centro antiviolenza Lilith Empoli

Lunedì 19 settembre le Sezioni Lega di Empoli e Castelfiorentino, con i nostri Candidati alla Camera e Senato e una delegazione di Lega Giovani, hanno visitato il Centro Antiviolenza Lilith e la Casa Matilda di Empoli, incontrando alcune mamme e i loro bambini.

Donne di tutte le culture che hanno trovato il coraggio di liberarsi da vincoli culturali, religiosi e di sudditanza psicologica chiedendo aiuto e trovando in questa struttura un percorso costruttivo di realizzazione e di crescita personale.

Nata su iniziativa delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e alcuni imprenditori del territorio, Casa Matilda dal 2019 opera nella nostra zona ospitando fino a dieci nuclei, ovvero dieci madri con i loro figli: si tratta di un luogo ben curato e allegro che trasmette serenità e calore.

Nell’occasione abbiamo incontrato la presidente Eleonora Gallerini, la psicologa e direttrice del Maya Albano e l’avvocato Veronica Vettori e ci siamo fermati a conversare con le madri e i loro figli.

Negli occhi di ognuna di queste donne abbiamo visto la volontà di rinascere, per se stesse e per i propri figli, abbiamo notato la fermezza delle operatrici nel portare avanti la loro missione fondamentale, a prescindere da ogni difficoltà e dai fondi che non vengono erogati in maniera adeguata.

Negli occhi di queste donne abbiamo inoltre rilevato il desiderio di essere messe in salvo e quello di salvare.

Questa visita ha avuto anche una grande importanza perché abbiamo condiviso la questione per cui contro la violenza maschile è essenziale un’alleanza trasversale, dentro e fuori le istituzioni, nella società e nel Parlamento. Abbiamo ascoltato quindi con estremo interesse le criticità e le proposte che le operatrici ci hanno esposto, consapevoli di poter offrire il nostro supporto istituzionale.

Fonte: Lega Empoli