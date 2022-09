A Bagno a Ripoli e Firenze Sud grave ritardo nel servizio di raccolta rifiuti "porta a porta"

Alia Servizi Ambientali comunica che, in conseguenza di un problema societario dell’appaltatore (Think Green del gruppo EcoEnergia), stamani si sono fermati gli addetti di tale società e si stanno verificando gravi ritardi nell’effettuazione dei servizi di raccolta “porta a porta” previsti per la giornata odierna in alcune zone collinari del Comune di Bagno a Ripoli e nelle strade di Firenze Sud, dove è attivo il servizio di ritiro domiciliare.

Alia si è attivata sollecitando l’appaltatore a risolvere i problemi manifestati dai lavoratori, in modo da garantire una rapida ripresa della raccolta: nel comune di Bagno a Ripoli oggi è previsto il ritiro della frazione organica mentre nelle strade di Firenze Sud è previsto il ritiro domiciliare del rifiuto residuo non differenziabile.

Scusandosi per il disagio arrecato, Alia informa di aver intrapreso tutte le azioni possibili per far riportare nel minor tempo possibile la situazione alla normalità.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.