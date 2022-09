Aggredito un uomo a seguito di una lite condominiale: denunciato il vicino

La scorsa notte i carabinieri di Empoli hanno denunciato in stato di libertà un 44enne di nazionalità cinese per l'ipotesi del reato di lesioni personali aggravate. I militari avevano ricevuto la segnalazione di una lite in una via del centro di Empoli. Arrivato sul posto hanno trovato un uomo cinese, di 39 anni, ferito ad una mano. Con l’aiuto di un interprete, gli operatori hanno ricostruito l’accaduto: poco prima l’uomo ferito alla mano era stato aggredito fisicamente da un connazionale, il quale viveva nel medesimo appartamento, per motivi verosimilmente legati alla gestione condominiale.

I carabinieri hanno quindi rintracciato il connazionale, che si era chiuso in casa. A seguito dei dovuti accertamenti, l’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze, in attesa di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Il ferito, ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe” di Empoli, è stato dimesso la stessa notte con una prognosi di 25 giorni per frattura alla mano.