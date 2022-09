Al Pisa Book Festival il prestigio di Chiara Domeniconi

Uno stand completamente a disposizione di Chiara Domeniconi che al Pisa Book Festival 2022 porterà 3 successi editoriali pubblicati dalla Casa Editrice ferrarese Argentodorato.

Come un chiodo nella carne, il volume che, il 8 febbraio 2023, porterà Chiara nella vetrina di Casa Sanremo Writer. Selezionata direttamente dalla redazione è stata contattata ad inizio estate. Il secondo testo è Diversamente amabile: ancora una storia vera disegnata dalla vita intensa della scrittrice, si racconta di crescita personale, paura e battaglie per la propria libertà. Ha visto la luce da poche settimane l’ultimo della Domeniconi, Lacrime nere, a quattro mani con Aldo Di Virgilio. Chiara Domeniconi vi aspetta il 1 e 2 ottobre allo stand

Come un chiodo nella carne

La vera storia di una ragazza anoressica e bulimica che, senza sconti, senza parsimonia, si apre e racconta gli angoli - anche quelli più crudi, scandalosi - di una vita dilaniata. Nel cibo, e nella negazione del cibo, nell'autolesionismo e nei complessi rapporti famigliari, Sara cerca se stessa, morbosamente.

Diversamente amabile

In un'estate di libertà, Alice incontra inaspettatamente Luca, un ragazzo in sedia a rotelle che le ruba il cuore al primo sguardo. Così inizia la storia di "Diversamente amabile", con un incontro apparentemente simile a tanti altri: ma l'amore che ne nascerà è tutt'altro che banale. Chiara Domeniconi scava nelle ragioni di una relazione intensa e tormentata, dal punto di vista di una donna - fragile eppure forte, malata ma disperatamente attaccata alla vita - alle prese con una storia d'amore unica, ma universale nel rappresentare i dubbi, il difficile equilibrio fra le esigenze di due persone, i litigi e i piccoli, perfetti momenti di felicità.

Lacrime nere

“La sofferenza libera la mente dai pensieri. La negazione totale della vita precedente. L’unica strada utile per la pace dei sensi.” Paola Venturi, bergamasca, è laureata in archeologia preromana, romana e della Magna Grecia, e anche in architettura del restauro. Paola Venturi non lavora nel mondo dell’arte, mette le competenze personali al servizio di un contesto lontanissimo da quello dei suoi studi universitari: la prostituzione. Il connubio che ne risulta l’ha trasformata in una raffinata cultrice del sadomaso, che rielabora in forma di complesse scenografie che narrano episodi mitologici e biblici. Un connubio talmente raro da renderla richiestissima sul mercato: i clienti giungono da ogni parte d’Italia. Durante una performance, tuttavia, succede un avvenimento strano. I suoi occhi piangono lacrime nere. Un fenomeno che si ripete ancora e ciò mette a repentaglio la sua attività professionale. Preoccupata, chiede aiuto al medico di famiglia, Ricolfi, che le prescrive delle analisi di controllo. Paola raggiunge l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo nei primi giorni di marzo 2020, proprio mentre nella città orobica entrano alcuni contingenti militari e medici inviati da Mosca, affinché supportino il personale sanitario locale, sotto pressione per l’elevato numero di vittime riscontrate nelle prime fasi della pandemia. Qui incontra una ragazza invalida, senza una mano, e un bel ragazzo russo, agitato e guardingo che le consegna una misteriosa valigetta. Due incontri causali, che avranno un impatto fondamentale sulla sua vita, cambiandola per sempre.

Biografia

Chiara Domeniconi è nata nel 1972, a Sassuolo, in provincia di Modena, dov’è tuttora residente Gestisce una società immobiliare di cui è amministratrice unica. Nel 2016 ha frequentato la Scuola Holden diretta da Alessandro Baricco. Ha iniziato a scrivere seriamente agli inizi del 2018, partecipando a concorsi di poesia. Oltre a diverse raccolte di poesia, ha pubblicato i romanzi Sogno di una notte di mezza età (Albatros), Diversamente amabile: scelta d’amore e Come un chiodo nella carne (Argentodorato Editore).

