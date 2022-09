Altopascio un paese per giovani: aperte le iscrizioni per il centro di aggregazione giovanile

Un luogo dove crescere, ritrovarsi, confrontarsi e divertirsi: sono aperte le iscrizioni per il centro di aggregazione “Spazio Giovani” di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, 18. Dal 26 settembre ripartono le tante attività del centro dedicato alle ragazze e ai ragazzi altopascesi tra i 6 e i 20 anni: un angolo tutto per loro, dove i più grandi accompagnano i più piccoli e tutti crescono insieme, tra attività, corsi, iniziative e laboratori.

«Abbiamo inaugurato il centro di aggregazione lo scorso febbraio - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio - e da subito la risposta della nostra popolazione più giovane è stata incredibile. Tanti iscritti, tante attività, tante cose belle da fare insieme. Lo Spazio Giovani è la base operativa del progetto “Seconda stella a destra”, portato avanti dal Comune come ente capofila insieme all’Istituto comprensivo di Altopascio, la cooperativa sociale Zefiro e la cooperativa sociale La Luce. Con questa iniziativa, che si è piazzata al primo posto in Italia aggiudicandosi un finanziamento da 230 mila euro di fondi ministeriali, ragazzi e ragazze più grandi accompagnano i più piccoli in un percorso di tutoraggio dove si affinano l’autonomia e l’indipendenza e si combatte la marginalità. I giovani sono davvero al centro delle nostre politiche e lo sono sempre, con questo spazio a loro dedicato, con gli appuntamenti culturali, sportivi, di approfondimento che organizziamo durante tutto l’anno, con l’attenzione che meritano e di cui hanno bisogno». «Questa è la casa dei nostri giovani - aggiungono l’assessore alle politiche giovanili, Alessio Minicozzi, e l’assessore alle politiche educative, Valentina Bernardini - uno spazio libero dove potersi esprimere. Nel mese di agosto abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento di 15mila euro da parte della Regione Toscana per poter proseguire nel percorso già avviato. Contiamo di camminare ancora, insieme, verso un futuro che sia davvero all’altezza dei sogni dei nostri giovani».

Lo Spazio Giovani, dunque, torna ad aprire le sue porte con le nuove iscrizioni per l’anno 2022-2023. Per le scuole primarie, il centro sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19, mentre per le scuole medie i ragazzi e le ragazze avranno a disposizione il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 19. Per i ragazzi più grandi lo “Spazio Giovani” è aperto il venerdì e il sabato pomeriggio per illustrare tutte le iniziative presenti. Per informazioni e iscrizioni: Spazio Giovani, via Fratelli Rosselli, 18; Ufficio servizi educativi, via Casali, 26 (su appuntamento il giovedì mattina dalle 9 alle 12.30); servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it; 0583.216353 / 0583.216907.

