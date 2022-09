Politica in lutto: è scomparsa Antonia Tomei, moglie di Marcello Pera

Lutto in politica, è scomparsa Antonia Tomei. Aveva 79 anni, era la moglie del professor Marcello Pera, candidati alle elezioni con Fratelli d'Italia. Così come il marito, Tomei era originaria di Lucca e viveva in città. Malata da tempo, è venuta a mancare mercoledì 21 settembre in serata.

"Cordoglio e vicinanza a Marcello Pera per la scomparsa di sua moglie Antonia. A lui e ai suoi cari giunga l'abbraccio di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera" dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.