Coldiretti: "A Pistoia aumento dei prezzi sopra la media nazionale"

I dati confermano ciò che i cittadini hanno constatato andando a fare la spesa e pagando le bollette. Aumenta il costo della vita, che con gli ultimi aggiornamenti arriva a Pistoia all’8,8%, per l’intero paniere Istat. Ancora più importante l’impennata dei prezzi per i prodotti agroalimentari che aumentano del 10,8%. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Pistoia sui dati Istat relativi all’inflazione ad agosto, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente che fa registrare anche una forte accelerazione dei prezzi delle bollette energetiche (+83,9%).

“La provincia di Pistoia –commenta Coldiretti Pistoia- ha fatto registrare aumenti superiori alla media nazionale, 8,8% in provincia, l’8,4% in Italia. Ma Pistoia viaggia anche sopra il dato della Toscana che ad agosto ha fatto segnare un +8,6%”.

A livello regionale tra i prodotti alimentari più penalizzati ci sono frutta e verdura. Ma non sono solo i prezzi dei generali alimentari e delle bevande a salire. La spesa per luce e gas (ed altri combustibili) è un macigno sempre più pesante sui sempre più fragili bilanci familiari. Nel mese di agosto l’inflazione che misura i prezzi di luce e gas è cresciuta a Pistoia dell’83,9%.

La bolletta energetica pesa duramente sui bilanci della filiera agroalimentare, con costi che senza una soluzione risulteranno insostenibile per le aziende agricole.

In agricoltura si registrano infatti aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio. Ad aggravare ulteriormente lo scenario l’esplosione delle bollette, anche più che triplicate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ragione che stanno costringendo le imprese a rivedere i loro piani per i prossimi mesi.

Nella giusta direzione –commenta Coldiretti- è l’accoglimento nel decreto "Aiuti ter" alcune delle richieste della Coldiretti relative a interventi per alleggerire la bolletta energetica delle imprese agricole, agroalimentari e della pesca. Nel provvedimento approvato il 16 settembre scorso sono state approvate misure per ridurre i costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell'alimentazione delle serre e dei fabbricati. Gli interventi, come spiega un comunicato del Mipaaf, si aggiungono alle misure adottate nei mesi scorsi. E’ un primo passo!

Fonte: Coldiretti Pistoia