Con documenti falsi e un provvedimento di espulsione: arrestato un 42enne

Ieri i carabinieri di Scandicci hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per l'ipotesi di possesso e fabricazione di documenti di identificazione falsi, un 42enne, di origini tunisine. I militari, nei frequenti controlli effettuati al terminal tramviario di Villa Costanza, hanno proceduto al controllo dello stesso che riferiva di essere in viaggio verso la Francia ed esibiva un documento di identità polacco.

Insospettiti dall'atteggiamento del soggetto e dalle circostanze del controllo, i Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti appurando la totale falsità del documento esibito nonché che il soggetto risultava ulteriormente gravato da provvedimento di espulsione dall'area Schengen. L'arrestato veniva tradotto direttamente al carcere di Sollicciano