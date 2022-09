Disturba i passanti, blocca il traffico poi aggredisce un carabiniere: arrestato a Pontedera

Stava circolando a piedi per Pontedera, disturbando i passanti e bloccando il traffico di auto e veicoli in transito nel centro urbano. Intervenuti a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il soggetto, un 37enne, per resistenza a pubblico ufficiale.

Sul posto i carabinieri di Pontedera con i colleghi della Stazione di Calcinaia. L'uomo, alla vista dei militari, avrebbe tentato la fuga. Una volta raggiunto e fermato, nel tenttivo di sottrarsi all'identificazione, si è scagliato contro un carabiniere colpendolo con una violenta testata al torace. Il 37enne, arrestato, è stato condotto presso le camere di sicurezza e questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.