Elezioni politiche del 25 settembre: aperture straordinarie degli uffici Elettorale e Anagrafe

Aperture straordinarie dell’ufficio Elettorale e dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in programma domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23.

L’Ufficio Elettorale di via del Moro 3 effettuerà infatti aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali nei seguenti giorni: venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre dalle ore 09.00 alle ore 18.00; domenica 25 settembre dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

L'Ufficio Anagrafe sarà invece aperto domenica 25 settembre dalle ore 09 alle ore 22 per il solo rilascio delle carte d'identità legate alle votazioni.

Si ricorda che tutte informazioni sul voto sono disponibili sul sito del Comune di Pisa (https://www.comune.pisa.it/it) dove è stata inserita una sezione dedicata allo Speciale Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 (https://www.comune.pisa.it/it/pagina/elezioni-politiche-del-25-settembre).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa