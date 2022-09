Fortissimo Metropolitano, sold out a Empoli. I concerti ancora disponibili

Tutto esaurito per il concerto del Quartetto di Fisarmoniche del Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze, formato da Anna Bodnar, Giuseppe De Nitto, Péter Kiss e Irene Squizzato, in programma domenica 25 settembre 2022, alle 18, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli. Il festival Fortissimissimo Metropolitano entra nel vivo ed è già un successo.

Ci sono posti ancora disponibili per i concerti di sabato 1 ottobre con il Quartetto Alpha, quartetto di sassofoni formato da Tiziana Maccherini, Cristiana Deluca, Matteo Brandini e Gabriele Nardoni. Per loro in programma Rivier, Bizet (con la Suite sui temi della Carmen), un autore contemporaneo come Jenkins e incursioni nel tango di Piazzolla e nel repertorio classico che strizza l’occhio al jazz con Bolling e Gershwin e domenica 2 ottobre con un altro giovane talentuoso pianista, il pugliese Federico Pische, che suonerà brani di Chopin e Rachmaninov.

Si consiglia di prenotare quanto prima per i prossimi concerti di Fortissimissimo Metropolitano 2022 tramite eventbrite.it al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fortissimissimo-metropolitano-2022-empoli-388547063727 .

PROGRAMMAZIONE ULTIMI CONCERTI

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. In collaborazione il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli

Sabato 1 ottobre - ore 18:00 Cenacolo degli Agostiniani, Empoli

QUARTETTO ALPHA

Tiziana Maccherini sax soprano

Cristiana Deluca sax contralto

Matteo Brandini sax tenore

Gabriele Nardoni sax baritono

Musiche di Rivier, Bizet, Piazzolla, Bolling, Gershwin

Domenica 2 ottobre - ore 18:00 Cenacolo degli Agostiniani, Empoli

FEDERICO PISCHE pianoforte

Musiche di Chopin e Rachmaninov

Centro Studi Musicali "Ferruccio Busoni"

Info: csmfb@centrobusoni.org 0571 711122 / 373 7899915 - P.zza della Vittoria 16 - 50053 Empoli

www.centrobusoni.org www.amicimusicafirenze.it/metropolitano-2022/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa