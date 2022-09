Fridays For Future, Anpi alla manifestazione di Pistoia: "Uniti contro la catastrofe ambientale"

L’Anpi - Comitato Provinciale di Pistoia condivide le motivazioni dello sciopero e della manifestazione organizzata dagli attivisti di Fridays For Future per la mattina di venerdì 23 settembre e parteciperà con una propria rappresentanza al corteo che da Piazza San Francesco sfilerà lungo il Corso Gramsci e il Corso Silvano Fedi arrivando in Piazza della Resistenza.

Finora, in occasione della campagna elettorale che volge al termine, ci siamo espressi con un appello a recarsi alle urne per esprimere un voto antifascista e contro ogni progetto di stravolgimento della Costituzione. Oggi, tuttavia, riteniamo anche importante metterci al seguito dei ragazzi e delle ragazze dei Fridays For Future per porre con loro al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessari per affrontare in modo risolutivo la questione climatica e ambientale, quella che i maggiori partiti politici non ritengono prioritaria, ignorando che la possibilità di evitare la crisi più grave della storia dell'umanità dipende proprio dalle scelte che la politica a livello mondiale farà nei prossimi cinque anni.

Il tema del contrasto al riscaldamento globale e alla catastrofe ambientale è stato assunto dall’Anpi nel proprio documento congressuale perché coerente con la propria missione sia di custode e divulgatrice della memoria della Resistenza, sia di paladina della Costituzione repubblicana, che della Resistenza è il frutto più rilevante. Si tratta di una scelta ambientalista rafforzata dalla recente integrazione dell’art. 9 della Costituzione Repubblicana, votata dal Parlamento a larghissima maggioranza, dove si afferma che la Repubblica "tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni…"

L’Anpi non è un’associazione di antifascisti sopravvissuti al secolo scorso e destinati all’estinzione, bensì una grande realtà associativa aperta a tutte le generazioni, che dalla memoria della Resistenza e dalla visione di una società libera, giusta e solidale, senza più guerre né dittature, per la cui realizzazione tanti giovani partigiani combatterono e sacrificarono la loro vita, trae l’imperativo morale e il vigore per opporsi nel presente a chiunque intenda stravolgere i valori e i principi della democrazia costituzionale.

Per il futuro saremo insieme con i Fridays For Future e con tutti coloro, realtà associative e singoli cittadini, che vorranno unirsi alla lotta contro la catastrofe ambientale e impegnarsi per l’affermazione della giustizia climatica e della, inscindibile, giustizia sociale.

Fonte: ANPI - Comitato Provinciale di Pistoia