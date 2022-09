Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative dei Musei del Bargello

Sabato 24 settembre e domenica 25 settembre il Musei del Bargello aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio con una serie di iniziative speciali.

E se il Museo Nazionale del Bargello, capofila del gruppo, sarà eccezionalmente aperto sabato 24 per tutto il giorno - dalle 8:15 alle 18 - e domenica 25 settembre dalle 9:15 alle 13:15, al Museo di Casa Martelli, nella giornata di sabato 24 sarà possibile prendere parte a due iniziative speciali: alle ore 11 torna la rassegna Il Suono Giovane organizzata dall’associazione Insieme per San Lorenzo in collaborazione con il Museo. Nel suggestivo salone da ballo del palazzo si esibiranno tre brillanti strumentisti, arricchiti da esperienze internazionali: Sara Pastine al violino, Giulia Contaldo al pianoforte e Francesco Stefanelli al violoncello. Volti noti al pubblico della rassegna fiorentina che si ritroveranno insieme per la prima volta, impegnati in un programma con musiche di Debussy e Brahms. (Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: insiemepersanlorenzo@gmail.com oppure ilsuonogiovane@gmail.com).

Sempre sabato 24 settembre, ma alle ore 17 apertura straordinaria e presentazione al Museo di Casa Martelli del restauro dell'Adorazione dei Magi del pittore ferrarese Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino (Ferrara 1551 (?) o 1560 circa – 1620). Il restauro, condotto con professionalità e competenza dal laboratorio L’Atelier snc, è stato finanziato dall’associazione di volontariato Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini, che fino al 2020 ha sostenuto l’apertura del Museo con visite guidate gratuite (Ingresso libero fino ad esaurimento posti).

In occasione dell’apertura straordinaria serale prevista per sabato 24 settembre 2022 al Museo di Palazzo Davanzati (aperto sabato 24 dalle 13.15 - 22.00 con ingresso al prezzo speciale di di € 1,00 dalle 19.00 alle 22.00; Domenica 25 settembre aperto dalle 9.15 - 18.50) e al Complesso di Orsanmichele (aperto sabato 24 dalle 10.30 alle 22 con ingresso al prezzo speciale di di € 1,00 dalle 19.00 alle 22.00) saranno organizzate visite guidate e focus di approfondimento a cura dei funzionari storici dell’arte e del personale dei Musei del Bargello.

Al Complesso di Orsanmichele sono in programma alle ore 19 una visita guidata alla Chiesa e al Museo con il curatore, Benedetta Matucci, e alle ore 20 e 21 focus di approfondimento ai capolavori di Andrea Orcagna, Donatello, Lorenzo Ghiberti e Andrea del Verrocchio a cura del personale museale.

Al Museo di Palazzo Davanzati alle ore 20:30 Daniele Rapino, curatore del museo, terrà una visita guidata illustrando le principali novità del riallestimento museale, da lui ideato e inaugurato in occasione delle GEP 2022.

Fonte: Ufficio Stampa