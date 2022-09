Il 'Gusto' della Francigena in un quadro, dal Medioevo ai giorni nostri

Come un moderno pellegrino, ha girovagato per quasi due anni tra i Comuni disseminati lungo il percorso dell’antica Via Francigena, riscuotendo notevoli apprezzamenti tra il pubblico. Adesso, al termine di questo tour espositivo, torna al luogo d’origine, la “sua” Castelfiorentino.

E’ questo il biglietto da visita de “il gusto della Francigena” opera pittorica realizzata dagli artisti Paolo Corsoni, Euro Elmi, Veronica Filippi, Stefania Cappelli (in collaborazione con Pietro Di Falco e Roberto Borghi) e donata al Comune di Castelfiorentino, che sarà presentata alla cittadinanza nella sala conferenze dell’Ostello “Locanda d’Elsa” (viale Roosevelt) venerdì 30 settembre 2022 (ore 18.00).

Alla presentazione – oltre agli autori – interverrà il Vicesindaco del Comune di Castelfiorentino

Il quadro, che raffigura il percorso della Francigena in quattro epoche diverse (dal Medioevo ai giorni nostri), suggerisce anche i mutamenti avvenuti nei secoli nelle modalità di spostamento o nella fisionomia stessa dei pellegrini, ponendo al centro quale comune denominatore di ogni epoca la tradizione alimentare della trippa, piatto tipico di Castelfiorentino.

La presentazione dell’opera si colloca all’interno della manifestazione “La Via Francigena in Valdelsa. Tra sogno e leggenda”, che entrerà appunto nel vivo da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, con itinerari da percorrere a piedi, sulle “due ruote” e a cavallo, spettacoli e animazione teatrale all’aperto, al Castello di Coiano e nelle vie del borgo collinare di Castelnuovo d’Elsa.

Il tema “gastronomico”, in particolare, sarà presente in diverse iniziative: dalla serata “poetica” al Castello di Coiano al “mangia e cammina”, dal mercato enogastronomico alla “mensa del pellegrino” di Castelnuovo d’Elsa (cena del sabato sera e pranzo della domenica, menù completo 18 euro, info e prenotazioni 339.4716333)

Per informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it e www.visitcastelfiorentino.it, la pagina FB e di Instagram del Comune di Castelfiorentino dove è possibile scaricare il programma completo.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa