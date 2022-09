Un quarantenne è stato denunciato dalla Digos di Prato per il rogo del 10 settembre riguardante 3 auto della polizia municipale di zona. Era già stato denunciato per minacce, danneggiamento e guida senza patente. Stavolta per danneggiamento seguito da incendio, avvenuto in via delle Badie, alla sede della polizia municipale. Con l'intervento degli agenti e dei vigili del fuoco, il rogo non si è espanso ulteriormente.