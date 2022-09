Piazza dell'Unione: incontro tra commercianti, residenti e giovani

Da una parte la cittadinanza che non vuole schiamazzi e chiede comportamenti decorosi, dall'altra ragazzi e ragazze che chiedono di poter vivere lo spazio nel rispetto degli orari e del modo corretto di comportarsi. A Montelupo Fiorentino piazza dell'Unione Europea è al centro del dibattito.

In estate si sono registrati problemi riguardo la gestione degli spazi pubblici e la diatriba ha avuto toni accesi. Alcuni commercianti hanno chiamato l'amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino per far sentire la propria opinione.

Per riuscire a far convivere le diverse anime, il Comune ha organizzato un incontro di confronto, che sarà alle 14.30 del 28 settembre in municipio. Commercianti, ragazzi, ragazze e residenti potranno esprimere la propria opinione.