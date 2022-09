Maltrattamenti in famiglia per vent'anni, arrestato nel Senese

Violenza, minacce, umiliazioni subite per vent'anni. Poi dopo la paura, il coraggio di denunciare. Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri a Montepulciano per maltrattamenti in famiglia. Le vessazioni sarebbero andate avanti per molto tempo nei confronti della moglie e di uno dei figli minori e per gelosia più volte l'uomo le avrebbe impedito di avere rapporti sociali.

Come spiegato dai militari la donna, per evitare ritorsioni nei suoi confronti e per i propri figli, negli anni aveva evitato di ricorrere alle cure mediche e dunque dimostrare ciò che stava subendo, non confidandosi con nessuno. La sensibilità degli operatori e l'attenzione con la quale si sono svolte le verifiche nella sfera familiare, l'hanno spinta a denunciare gli anni di violenze da parte del marito. Adesso la donna e i figli sono stati collocati, in collaborazione con i servizi sociali, in un luogo protetto. Per l'uomo è stato disposto il provvedimento di custodia cautelare in carcere.