Montespertoli: nuovi eventi e riorganizzazione dei servizi per il CIAF

Il C.I.A.F. - Centro infanzia, Adolescenza e Famiglia – situato in in via Sonnino 13 a Montespertoli riapre le porte dopo la pausa estiva e organizza un ciclo di incontri per i genitori, primo evento giovedì 29 settembre al Centro Culturale "Le Corti".

Il centro, inaugurato prima dello scoppio della pandemia da Covid19, si configura come luogo di incontro che attua politiche di intervento per la promozione e la valorizzazione della genitorialità e della funzione educativa della famiglia e del territorio al cui interno si trovano servizi di promozione e crescita degli adolescenti, dei bambini e del nucleo familiare in un contesto garantito e sicuro grazie anche alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Coop.21 che gestisce i servizi e organizza gli eventi.

Dalla prossima settimana partirà subito il primo ciclo di incontri a sostegno del genitore chiamato “Genitori in cerchio: incontri tematici sulla genitorialità” che ha come tema trasversale quello del rimanere in gioco con nuovi sguardi educativi. Il primo appuntamento sarà giovedì 29 settembre, alle ore 17:30 al Centro Culturale “Le Corti” con l’incontro “C’è qualcosa che non va? I segnali da cogliere e gli strumenti per affrontare eventuali difficoltà” con il contributo della dott.Alessandra Bortolotti, psicologa.

I prossimi incontri saranno: giovedì 6 ottobre al Centro Culturale “Le Corti” alle ore 21:30, sul tema “Cyberbullismo ed uso consapevole degli strumenti digitali” con il contributo di Giulia La Porta, educatrice professionale socio-pedagogica.

Mercoledì 9 novembre alla Scuola Secondaria “R.Fucini” alle ore 17:30 sul tema “La scuola che vorrei” Incontro di orientamento scolastico rivolto a genitori e figli con la partecipazione di ex studenti dei diversi indirizzi di studio” con il contributo di Matteo Ceccherini, psicologo ed orientatore professionale.

Il CIAF quest’anno organizzerà anche laboratori per i bambini/e suddivisi in due fasce d’età: scuola d’infanzia e scuola primaria. Inizieranno dal 4 ottobre e si svolgeranno ogni martedì pomeriggio. Inoltre ogni sabato mattina a partire dal 22 ottobre fino al 10 dicembre saranno organizzati altri laboratori manuali per la fascia 6-10 anni. Tutti i laboratori sono gratuiti ma a numero limitato, per informazioni su orari e tipologia di laboratorio si può contattare il centro al numero 0571600258 oppure mandare una email a ciaf@comune.montespertoli.fi.it.

Nel corso del 2023 saranno realizzati laboratori anche per la fascia di età 11-13 anni.

I servizi che il centro mantiene e che quest’anno ha riorganizzato sono:

- Sportello informativo: dove si offre un’opera di aiuto e di orientamento ai servizi educativi e alle opportunità del territorio e supporto alle iscrizioni di servizi alla persona (mensa, trasporto, nido, contributo affitto ecc.). Aperto il lunedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

- Sportello di prima accoglienza lavoro: dove si offre un servizio di orientamento lavorativo e

formativo, stesura curriculum, supporto alla ricerca del lavoro e rilascio carta giovani. Aperto il martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

- Sportello di ascolto: dove si può trovare un servizio di supporto psicologico, aperto il martedì mattina e il giovedì pomeriggio su prenotazione chiamando il numero: 0571600203.

- Progetto Volare senza elica: il progetto prevede un’organizzazione di servizi educativi rivolti ai giovani, educativa di strada, incontri nelle scuole e il Consiglio Comunale dei Giovani.

- Doposcuola Scacciapensieri: un servizio di sostegno scolastico per minori classi IV, V; scuola primaria, I, II,III; scuola media inferiore e supporto DSA/BES, in partenza ad ottobre.

Inoltre al CIAF è presente lo Sportello Sociale gestito dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa (aperto il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e reperibile al numero 0571600272) e lo Sportello LINK aperto due lunedì al mese dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Tutti i servizi al centro CIAF sono gratuiti, per informazioni si può chiamare il numero 0571600258 oppure scrivere una email a ciaf@comune.montespertoli.fi.it.

