Tragico incidente in Valdinievole, muore 49enne

Se ne è andato a 49 anni, dopo ore di agonia in seguito a un incidente. Andrea Parenti è venuto a mancare dopo uno scontro tra il suo scooter e un'auto a Montecatini Terme, in Valdinievole.

Il sinistro è avvenuto alle 18 di martedì 20 settembre, il 49enne è parso fin da subito in gravi condizioni ma è spirato solo poche ore dopo, all'ospedale di Pistoia.

Non è nota la dinamica dell'incidente. Parenti era alla guida del suo motorino alla rotonda di via di Camporcioni con via Biscolla, quando è entrato in collisione con l'auto. Dapprima cosciente, è peggiorato in ospedale dove ha perso la vita.

Sono in molti a piangerlo, anche sui social. Parenti, residente a Anchione (Ponte Buggianese), era conosciuto per il suo lavoro di autista di bus di Autolinee Toscane. Lascia la moglie e una figlia.