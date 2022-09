Buongiorno la ricetta di oggi l'ho fatta io qualche settimana fa. Avevo il latte di cocco in casa e il cocco rapè e mi sono chiesta come potevo utilizzarli così ho trovato questa gustosa ricetta: Muffin cocco e cioccolato.

Ho dovuto comprare il cioccolato fondente, ho utilizzato quello al 70% e la farina di cocco e dalla foto in primo piano vedete il risultato.

La prima volta, che ho utilizzato il cocco rapè è stato nell'estate del 2020 in occasione di una festa tra amiche. Ognuna di noi doveva portare qualcosa ed io decisi di portare le palline di cocco, ho data a suo tempo anche la ricetta, realizzate con il cocco rapè e la ricotta. A quel tempo non sapevo la differenza tra la farina di cocco e il rapè.

C'è differenza tra i due ingredienti entrambi provengono dalle polpa del cocco. La farina deriva dalla polpa di cocco disidratata e grattugiata. Il cocco rapè deriva sempre dalla polpa disidrata ma non raffinata e si presenta a piccole scaglie.

Io ho degli stampini in silicone per muffin a forma di rosa, che mi sono stati regalati per il mio 50esimo compleanno da Cristina e Serena, ma sono solo sei. Così quando faccio l'impasto per 12 muffin utilizzo anche 6 pirottini in ceramica.

Vi metto questo link dove potete approfondire la differenza tra i due ingredienti. C'è una bella tabella che mette a confronto i due prodotti.

laurapondini.com/farina-cocco-cocco-rape-differenze-ricette-proprieta/

Muffin cocco e cioccolato

Ingredienti per 12 muffin

230 gr di farina 00

50 gr di farina di cocco

200 gr di latte di cocco

100 gr di cioccolato fondente (70%)

150 gr di zucchero

15gr di cacao amaro in polvere

30 gr di olio di semi

100 gr di uova fresche (2 medie)

7 gr di lievito in polvere per dolci

Per guarnire

Cocco rapè q.b.

Preparazione

Per prima cosa tritate il cioccolato fondente con un coltello, fatelo sciogliere a bagnomaria o al microonde e lasciatelo intiepidire. Nel frattempo versate le uova intere in una ciotola, aggiungete lo zucchero e mescolate con la frusta elettrica fino ad ottenere un composto soffice e spumoso. Versate il latte di cocco e riprendete a mescolare con un velocità più bassa, poi unite l’olio di semi e infine il cioccolato fuso. Setacciate la farina e il cacao amaro in polvere in una ciotola insieme al lievito e mescolate con un cucchiaio. Riprendete il composto con le uova e aggiungete le polveri, un cucchiaio alla volta, tenendo le fruste in azione (io ho utilizzato una spatola). Quando le polveri saranno bene amalgamate aggiungete la farina di cocco e mescolate questa volta con una spatola dal basso verso l’alto per amalgamare il tutto. foderate uno stampo da muffin con i pirottini di carta, poi riempiteli con l’impasto lasciando circa 1,5 cm dal bordo. Cuocete in forno statico preriscaldato a 170 gradi per 20 minuti, poi sfornateli e lasciateli raffreddare. In ultimo guarnite con una spolverata di cocco rapè e adesso potete gustare i vostri muffin. Se volete arricchire i muffin al cocco e cioccolato potete anche mettere nell’impasto le gocce di cioccolato.

Michela

