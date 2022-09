Open day straordinario alla Santissima Annunziata: si presenta 'Che gran pasticcio, Lili!'

Durante la mattinata si terrà la presentazione di “Che gran pasticcio, Lili!”, un testo poetico delicato scritto da Maria Laura Mura e illustrato da Valentina Barsotti (edito da Le Pecore Nere Editorial).

L’albo è l’urlo di riscossa di tutte le maldestre, pasticcione e combina guai!

Disastro dopo disastro, le avventure di Lili avranno esiti imprevedibili e ci faranno riflettere sulla capacità di accettarsi per ciò che si è, con tutti i difetti e le fallibilità che fanno parte delle vite di ciascuno.

Lili compie un viaggio interiore di consapevolezza e acquisizione di fiducia nei propri mezzi che sono poi quelli che ci rendono unici.

Un albo capace di far riflettere tutti, giovani e meno giovani lettori, sul valore dell’imperfezione e della diversità; sul fatto che affrontare la vita in maniera differente non ci rende sbagliati e che, comunque non esiste un solo modo per vivere, crescere, imparare, ma mille modalità complesse e meravigliose.

La vita è diversità, e la diversità ci rende unici!

L’evento inizierà alle ore 10 e saranno presenti: autrice, illustratrice e l’editore Maria Pina Iannuzzi della casa editrice . Dopo la presentazione e la lettura animata ci sarà un coinvolgente laboratorio.