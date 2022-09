Operazione antidroga a Ospedaletto, controlli in strada: sequestrati 10mila euro di stupefacenti

Controlli in strada e operazione antidroga hanno caratterizzato il lavoro della polizia di Pisa nelle ultime 24 ore.

Nella giornata di ieri e fino a notte inoltrata, le pattuglie della Questura e dei reparti Prevenzione Crimine provenienti da Firenze e Milano, hanno svolto un servizio di controlli nei luoghi più frequentati della città, come il centro storico e il quartiere della stazione. Nello specifico gli agenti hanno identificato 95 persone, effettuato 5 posti di controllo e controllato 44 veicoli.

Nell'ambito del contrasto alle sostanze stupefacenti, nella giornata di ieri la Squadra Volanti ha effettuato un'operazione antidroga analoga ad un'altra tenutasi qualche giorno fa, stavolta in zona Ospedaletto nei pressi del villaggio "Aurora". Qui le pattuglie hanno circondato la zona, in base a segnalazioni di confezionamento di stupefacenti nei campi circostanti, rivendute poi nella zona della stazione. Sul posto i poliziotti hanno ritrovato due involucri, contenenti rispettivamente circa 200 grammi di eroina, oltre 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione, verosimilmente abbandonati alla vista dei poliziotti dagli spacciaori, che sarebbero riusciti a dileguarsi grazie anche alla vegetazione fitta dei campi. Sono in corso gli accertamenti della Sezione Narcotici, per risalire ai responsabili. Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato, unitamente ad altra sostanza in possesso di altri due soggetti arrestati ieri (Qui la notizia) al dettaglio avrebbe avuto un valore di quasi 10mila euro.