Oscar della Scienza a Anna Grassellino, si è laureata a Pisa

Un'italiana vince l'Oscar della Scienza. Si tratta di Anna Grassellino, nata a Marsala ma formatasi all'Università di Pisa. La 41enne del Fermilab è la vincitrice del premio Breakthrough per la Fisica, uno dei riconoscimenti maggiori a livello internazionale, quasi quanto il Nobel.

Fra i vincitori ci sono anche ai ricercatori Demis Hassabis e John Jumper. che hanno utilizzato il sistema di intelligenza artificiale AlphaFold per studiare la struttura delle proteine, e Charles H. Bennett, Gilles Brassard, David Deutsch e Peter Shor per le loro ricerche sull'informazione quantistica. Grassellino è stata premiata per il contributo alle ricerche sugli acceleratori di particelle.