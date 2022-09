Passeggiate letterarie, a Cerreto Guidi la prossima tappa

Tornano gli appuntamenti con le Passeggiate Letterarie, una bella iniziativa promossa da una rete di associazioni culturali di Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano e Vinci, con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni comunali.

Il progetto ha coinvolto da vicino Cerreto Guidi nei mesi scorsi con il grande successo ottenuto dalla passeggiata “L’Improbabile incontro del Sor Renato con il Sere”. Domenica 2 ottobre 2022 è prevista una nuova passeggiata dal titolo “Festa a sorpresa per Isabella”, con partenza alle ore 15.00 da Piazza Umberto I, davanti alla sede dell’Ufficio Turistico comunale Pro/Loco di Cerreto Guidi.



Cerreto Guidi ha così aderito al tema scelto per le Passeggiate letterarie 2022: la poesia comico-satirica. La passeggiata letteraria, incentrata sulla rappresentazione comica “Festa a sorpresa per Isabella”, è stata scritta e diretta da Daniela Mancini. Si tratta di una commedia comica in cui i vari personaggi accolgono Isabella de’Medici ed il marito di ritorno dalla caccia nel Padule, alternando recitazione, letture e musica.

La rappresentazione, a cura dell’Associazione culturale “La Maschera”, sarà impreziosita dagli interventi musicali del Coro “Diluvio universale” diretto da Simone Faraoni.

Per informazioni e iscrizioni, le persone interessate potranno rivolgersi all’Ufficio turistico comunale: 0571 55671; info@prolococerretoguidi.it.

Il contributo per la passeggiata è di € 5,00 (comprende la copertura assicurativa).

La Passeggiata letteraria è inserita nel progetto "Montalbano Letterario" e nelle molteplici attività e iniziative culturali del progetto "Leggere Fuori" 2022.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa