Sotterrato un kg di hashish alle Cascine, lo ritrova il cane Eviva

Nelle ultime 48 ore, nel corso della continua attività di prevenzione e controllo del territorio fiorentino, la Polizia di Firenze ha scovato un chilo di droga sepolto sottoterra e identificato oltre 450 persone.

14 uomini - tra cittadini stranieri e dell’Est Europa - rintracciati passando al setaccio i luoghi potenzialmente scenario di degrado o episodi di criminalità, sono stati sottoposti a fermo per identificazione, denunciati per vari reati (in un caso per un borseggio portato a termine con un curioso espediente) e, in alcuni casi, anche sanzionati per ubriachezza manifesta.

Proprio l’abuso di alcol sarebbe strettamente collegato ad una violenta lite avvenuta nei giorni scorsi in un esercizio pubblico del centro.

Nei giorni scorsi, infine, “Eviva”, uno dei cani antidroga della Questura di Firenze, ha scovato in poche ore quasi un chilo di sostanza stupefacente sotterrata in mezzo alla vegetazione del parco fiorentino delle Cascine. La Polizia di Stato ha sferrato così un altro duro colpo al fenomeno dello spaccio.

Si tratta nello specifico di 5 panetti di hashish (di cui solo uno da 3 etti e mezzo), di diversi frammenti di marijuana e di alcuni grammi di cocaina.

Da tempo i pusher ricorrono a questo espediente, utilizzando quello che di più semplice offre la natura per farne un ingegnoso - e apparentemente sicuro - nascondiglio per la droga. Quest’ultima, in molti casi rinvenuta già confezionata in dosi pronte per essere smerciate al dettaglio, viene infatti nascosta, con tutte le dovute accortezze, tra i cespugli solitamente guardati a vista dai pusher; i grossi quantitativi vengono invece spesso sotterrati anche in profondità, come si faceva nei secoli scorsi con le cose preziose.

Ma l’infallibile fiuto della giovane esemplare di pastore tedesco, l’impegno della sua conduttrice e di tutta la Squadra Cinofili della Polizia di Stato hanno permesso ancora una volta di portare alla luce un altro piccolo “tesoretto” della criminalità.

Quanto sequestrato avrebbe infatti potuto fruttare sul mercato illecito una somma compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro. Durante l’attività di controllo, sempre le unità cinofile antidroga della Questura di Firenze ieri hanno rinvenuto più di un etto e mezzo di hashish nascosto tra la vegetazione dei giardini della Fortezza.





Tutte le notizie di Firenze



<< Indietro