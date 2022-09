Screening cardiovascolare gratuito a Empoli, in 2 giorni tutto esaurito

Boom di prenotazioni per la giornata di screening cardiovascolare prevista per il giorno 30 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso l'Ospedale San Giuseppe di Empoli. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Onda, in occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra il 29 settembre.

Nell'arco di due giorni sono arrivate numerose richieste di appuntamento alla casella di posta elettronica dedicata, esaurendo i posti disponibili per la mattinata, pertanto ad oggi sono chiuse le prenotazioni.

L'Azienda ricorda ai cittadini che hanno prenotato l'esame gratuito di recarsi al poliambulatorio dell'Ospedale san Giuseppe (terzo piano, stanza 311), in cui sarà effettuato lo screening per l’aneurisma dell’aorta addominale mediante esame eco color doppler.

Fonte: Asl Toscana Centro