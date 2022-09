Sesa amplia le competenze nei software per il segmento small business con l'acquisizione di 'Albalog'

Il Gruppo Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, amplia le proprie competenze di soluzioni e software gestionali per il segmento small business e PMI, attraverso la propria controllata totalitaria Var Group.

Albalog, con sede a Firenze ed un organico di circa 30 risorse umane opera nel settore dello sviluppo ed offerta di software, applicativi informatici e sistemi integrati per il segmento SME, con ricavi annuali per circa eu 2,5 milioni ed un Ebitda margin del 15%.

La partnership industriale prevede il coinvolgimento nella gestione con ruoli apicali ed a lungo termine dei soci fondatori di Albalog Maurizio Cherubini, Davide Fallani e Alberto Cherubini.

L’operazione di partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa dei managing partner di Albalog, per un periodo di lungo termine e con l’ingresso di Albalog nel perimetro di consolidamento del Gruppo Sesa a partire dal mese di ottobre 2022.

Albalog entra a far parte della nuova business unit di Var Group Pluribus, dedicata alle soluzioni applicative e gestionali per il segmento small business, con circa 100 risorse umane e ricavi annuali per circa eu 10 milioni.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica come quello software, attraverso M&A industriali bolt-on a supporto dell’evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni.

“Rafforziamo la nostra capacità di supportare le aziende italiane in una fase cruciale dell’evoluzione digitale delle imprese e diamo il benvenuto al team di Albalog che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni”, ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group.

“Il mercato PMI sta affrontando la sfida del digitale, sempre più importante e pervasiva ed ha necessità di prodotti, consulenza e servizi efficienti, pensati assecondando la dinamicità delle aziende. Pluribus partendo da ERP leader di mercato si pone come partner globale di gestione dell’impresa sempre più digitale, integrando sicurezza, cloud, automazione, analytics e ERP in unico ambiente” ha affermato Giovanni Moriani, Presidente di Var Group.

“Siamo molto lieti di annunciare la partnership con Var Group e contribuire con il nostro know-how all’organizzazione di Pluribus, sviluppando sinergie industriali e valorizzando il nostro capitale umano, con competenze e soluzioni innovative a servizio delle imprese eccellenti del Made in Italy”, ha dichiarato il Presidente e CEO di Albalog, Maurizio Cherubini.

“Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, accogliendo le risorse umane di Albalog nel Gruppo Sesa e rafforzando così le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento small business. Continueremo ad alimentare la nostra crescita sostenibile attraverso M&A industriali in aree di sviluppo strategico, con obiettivi di generazione di valore a lungo termine e supportando la digitalizzazione di imprese ed organizzazioni nell’attuale fase cruciale di evoluzione del mercato”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.