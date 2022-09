Grave l'ex campione di rally Siviero dopo un incidente all'Elba

Si trova in gravi condizioni all'ospedale di Pisa l'ex campione di rally 64enne Tiziano Siviero. Nella serata di ieri, mercoledì 21 settembre, Siviero era alla guida di un motorino all'Elba, a Lido di Capoliveri.

Per motivi ancora da chiarire sarebbe finito vittima di un incidente stradale. Da una prima ricostruzione sembra che un'auto, per una mancata precedenza a un incrocio, abbia colpito frontalmente lo scooter di Siviero.

Siviero è stato subito soccorso dalla Misericordia di Porto Azzurro e portato in ospedale a Portoferraio. Nello scontro il 64enne è stato sbalzato a una decina di metri e le condizioni fin da subito sono parse critiche.

Per Siviero è stato necessario poi il trasferimento d'urgenza all'ospedale Cisanello con Pegaso. Nato in Veneto ma elbano d'adozione, Siviero è stato campione del mondo come navigatore di Miki Biason nel 1988 e nel 1989.