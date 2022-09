Ai 'Soliti ignoti' Jacopo Maggetto, il mago pisano delle chewing gum

A 'I soliti ignoti' ecco un pisano, o meglio, un mago pisano. Nella puntata del 21 settembre dello show su Rai1 è intervenuto Jacopo Maggetto di Pisa, che ha portato la sua magia in studio.

Maggetto non era concorrente, ma uno degli ignoti da svelare. Un 'mago del chewing gum' come diceva la didascalia in tv.

Il suo numero non è stato uno dei soliti classici ma un effetto che ha creato proprio Maggetto nel 2015 che ha visto proprio le gomme da masticare come protagoniste.

Ha iniziato da piccolo con la classica scatola di Silvan, poi studiando sui libri e dopo partecipando a conferenze e riunioni nei vari club magici della sua zona. Fa parte del Club Magico Italiano (CMI) e del C.M.I. College, una sorta di 'nazionale italiana della magia' che lavora per portare la magia nelle varie competizioni nazionali e internazionali.

È stato trovato dalla redazione del programma grazie ai vari video che pubblica su Instagram (dove si trova come jacopo_maggetto).