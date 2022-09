Scossa di terremoto avvertita anche in Toscana

Un'altra scossa di terremoto è stata registrata in Italia nella giornata di oggi. Stavolta la scossa si è sentita anche in Toscana, nonostante l'epicentro sia stato in provincia di Modena. Erano le 17.47 e la magnitudo era compresa tra 3.7 e 4.2. Una nuova scossa tra tra 2.9 e 3.4 è stata avvertita alle 17.49.

Al momento non si registrano danni anche se, scrive il presidente Eugenio Giani, "con la sala operativa sto verificando la situazione".

Il terremoto è stato sentito nella parte nord della Toscana, specie sull'Appennino. Si tratta della terza scossa in Italia oggi dopo quella nel sud delle Marche del mattino e quella in Liguria nel primo pomeriggio.