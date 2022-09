Toscana Inventors Day, l'Università di Siena presenta 14 brevetti

Sono ben 14 i brevetti che l’Università di Siena presenterà alla III edizione di TID - Toscana Inventors Day, l’evento dedicato all’incontro tra imprese e inventrici e inventori delle università toscane.

L’iniziativa si terrà il 27 settembre a Firenze presso la sede dell’Istituto Degli Innocenti (piazza SS. Annunziata).

Nel corso della mattinata, l’inizio dei lavori è previsto alle ore 9, verranno presentate le iniziative che saranno sviluppate in Toscana, e quindi anche a Siena, grazie ai bandi della missione 4 del PNRR; mentre, nel pomeriggio, gli inventori e le inventrici illustreranno le tecnologie e i brevetti.

TID è quest’anno dedicato ai temi della salute, sanità e al PNRR quale generatore di opportunità di contaminazione e innovazione per ricerca e imprese.

Sono 14 i brevetti che presenterà l’Ateneo: Antibatterici, Biomarcatori per le terapie del diabete, Metodo e relativo dispositivo per la diagnosi in vitro dell’allergia, Potenti antivirali ad ampio spettro con azione verso i virus emergenti, Processo di fabbricazione di maschere facciali personalizzate per il trattamento della malocclusione, Sistema CRISPR-Cas per l’editing genomico, Sistema CRISPR-Cas per la terapia genica, Sistema di Stimolazione Elettro-meccanico per il trattamento del disturbo da Tinnitus, Trattamento dell’Alcaptonuria e Tirosinemia tipo 1, Video-endoscopio odontoiatrico, Sistema per il monitoraggio di apparecchiature elettromedicali installate a domicilio, Strumento provvisto di sensore di forza di contatto, Composti antivirali ed usi di essi, Un metodo per la valutazione dello stress ossidativo in campioni biologici e dispositivo per realizzare tale metodo.

I dettagli sui brevetti, le competenze e i video di presentazione sono pubblicati sul sito regionale: www.regione.toscana.it/-/tid-3-schede-brevetto-competenze-e-video

Per prenotare gli incontri con i ricercatori occorre scrivere a urtt@regione.toscana.it, indicando le tecnologie di interesse.

L’iniziativa è proposta dalla Regione Toscana con l’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico, dall’Università degli Studi di Siena, l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Firenze, Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Fondazione Toscana Life Sciences e Distretto Toscano Scienze della Vita. Collaborano all’evento anche CNR Area di ricerca di Firenze e Pisa, Confindustria e Digital Innovation Hub Toscana.

Informazioni sono pubblicate sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisi.it/unisilife/eventi/firenze-tid-toscana-inventors-day-III-edizione

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa