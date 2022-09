Si ribalta col trattore a Gambassi Terme, ne esce incolume

Un intervento di soccorso per il quale era stata pre-allertata anche l'eliambulanza Pegaso. Ma pare che sia andato tutto per il meglio. Alle 13 di questa mattina sulla via Certaldese-sp64 a Gambassi Terme una persone si sarebbe ribaltata alla guida del proprio trattore. Fortunatamente ne sarebbe uscita incolume. A intervenire anche la Misericordia di Castelfiorentino, i vigili del fuoco e appunto l'elisoccorso. Non sono poche purtroppo le richieste di soccorso per i trattori che si ribaltano sui colli toscani, spesso con conseguenze tragiche. Non è stato il caso di oggi.