Ultime battute di campagna elettorale di Azione/Italia Viva Calenda nell’Empolese Valdelsa

Stefania Saccardi, attualmente assessore all’agricoltura e caccia alla Regione Toscana, terminerà il suo tour elettorale come candidata in Toscana per il Senato , oggi 22 settembre, in una assemblea pubblica a Cerreto Guidi , dalle ore 21 in Piazza Dante Desideri.

Stefania Saccardi non è certo una candidatura paracadutata ed è lieta di incontrare tutti i cittadini della zona per confrontarsi su tematiche che intende affrontare e portare avanti a livello nazionale con la sua indiscussa esperienza amministrativa

Sara presente anche Ilaria Tesi, consigliera a Firenze, impegnata sui servizi sociali e candidata alla Camera dei Deputati per il Terzo Polo nella provincia.

Coordinamento Azione/ Italia Viva Calenda