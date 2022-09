Autocarro danneggia dieci auto in sosta a Pistoia

Ieri mattina un autocarro mentre transitava lungo via Sacconi, via Porta Lucchese, via Pacinotti e via Nazario Sauro ha danneggiato dieci autovetture in sosta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale.

Dai controlli è emerso che il conducente è stato colto da un malore durante la guida ed ha pertanto perso il controllo del mezzo urtando dieci auto parcheggiate lungo le strade.

In base alle indagini il veicolo proveniva da corso Fedi, poi aveva proseguito verso corso Gramsci, per poi immettersi in via Fonda di San Vitale e di seguito in via della Costituzione, piazza Treviso, via Pacinotti fino ad arrivare in via Sacconi, dove è accaduto il primo incidente.

L’uomo è stato sanzionato in base all’articolo 141 del codice della strada.